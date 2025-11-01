Четыре ярмарки фермерской продукции откроются в Тюмени

Торговля будет вестись на улицах Севастопольской, Льва Толстого, Солнечном проезде и улице Ставропольской Фото: Роман Наумов © URA.RU

В субботу, 8 ноября, в Тюмени откроются четыре ярмарочные площадки с фермерской продукцией. Торговля будет вестись на улицах Севастопольской, Льва Толстого, Солнечном проезде и улице Ставропольской, сообщили в администрации города.

«В субботу в Тюмени пройдут продовольственные ярмарки! 8 ноября 2025 года для тюменцев будут работать несколько ярмарочных площадок» — говорится в telegram-канале мэрии. Ярмарки начнут работу с 8 утра, завершат торговлю в 17:00, кроме площадки на Ставропольской — там торговля начнется в 9:00.