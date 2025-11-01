Четыре ярмарки фермерской продукции откроются в Тюмени
Торговля будет вестись на улицах Севастопольской, Льва Толстого, Солнечном проезде и улице Ставропольской
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В субботу, 8 ноября, в Тюмени откроются четыре ярмарочные площадки с фермерской продукцией. Торговля будет вестись на улицах Севастопольской, Льва Толстого, Солнечном проезде и улице Ставропольской, сообщили в администрации города.
«В субботу в Тюмени пройдут продовольственные ярмарки! 8 ноября 2025 года для тюменцев будут работать несколько ярмарочных площадок» — говорится в telegram-канале мэрии. Ярмарки начнут работу с 8 утра, завершат торговлю в 17:00, кроме площадки на Ставропольской — там торговля начнется в 9:00.
Первая ярмарка развернется на прилегающей территории к Выставочному залу на улице Севастопольской, 12. Вторая площадка расположится на территории парковки автомобилей на улице Льва Толстого, 31. Третья ярмарка будет работать возле ТЦ «Заречный двор» на Солнечном проезде, 11. Четвертая торговая точка откроется на парковке, прилегающей к скверу «Временный», на улице Ставропольской, 15-17.
