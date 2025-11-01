Российский город-курорт столкнулся с атакой БПЛА
Власти Геленджика заявили о работе ПВО в городе
В Геленджике работает система противовоздушной обороны. Об этом 1 ноября 2025 года сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов. Он призвал жителей соблюдать меры безопасности и укрыться в защищенных помещениях.
«Внимание! Работает ПВО», — написал Богодистов в своем telegram-канале. В изображении, прикрепленном к посту, написано «Атака БПЛА». Мэр порекомендовал местным жителям избегать открытых пространств и укрыться в подвале, цокольном этаже или другом помещении без окон.
Глава Геленджика также напомнил о запрете на съемку и публикацию материалов о работе ПВО и спецслужб. По его словам, такие действия могут осложнить работу по обеспечению безопасности граждан. Богодистов не уточнил причины активации системы противовоздушной обороны и продолжительность режима повышенной готовности.
