Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

В Новороссийске объявлена угроза БПЛА

02 ноября 2025 в 02:47
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Опасность атаки БПЛА объявили в Новороссийске

Опасность атаки БПЛА объявили в Новороссийске

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем telegram-канале. 

«На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников (БПЛА)», — написал Кравченко. Глава города призвал жителей соблюдать спокойствие и следовать рекомендациям служб безопасности.

В вечерние часы 2 ноября, в промежутке между 20:00 и 23:00 по московскому времени, силами дежурных подразделений российской системы ПВО над РФ и Черным морем было ликвидировано 29 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа украинского производства. Преимущественное количество целей — 21 беспилотник — было нейтрализовано в воздушном пространстве над акваторией Черноморского региона.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал