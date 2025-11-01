Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Девять человек пострадали при взрыве на заводе в Иране

02 ноября 2025 в 02:54
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Взорвался газовый баллон на заводе по заправке сжиженного газа (архивное фото)

Взорвался газовый баллон на заводе по заправке сжиженного газа (архивное фото)

Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

В иранском городе Шираз произошел взрыв газового баллона на заводе по заправке сжиженного газа. В результате инцидента пострадали девять человек, возник пожар, который спасателям удалось локализовать. Об этом сообщает телеканал SNN.

После взрыва возник крупный пожар. Огнеборцы предотвратили распространение огня на цех и соседние здания.

Двух пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи, еще семь человек получили амбулаторное лечение. Специалисты пожарной службы начали расследование причин возгорания. Название завода, на котором произошел взрыв, телеканал не уточнил.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал