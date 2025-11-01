В Самаре закрыли аэропорт
02 ноября 2025 в 03:02
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В авиагавани Самары введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Согласно информации, принятые меры продиктованы необходимостью обеспечения безопасности выполнения полетов. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.
