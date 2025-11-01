Орнитологи составят атлас птиц Перми с помощью волонтеров

Наблюдения за птицами помогут оценить изменения в городской среде Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми планируют создать атлас птиц, для чего город разделят на 250 участков для наблюдений. Сообщение об этом опубликовали активисты, создавшие парк Сад Соловьев вдоль реки Уинки.

«Орнитологи решили создать атлас птиц Перми. Территорию города разделят на 250 участков, в каждом из которых будут проводиться наблюдения за видовым составом и количеством птиц. Такой подход позволит оценить, как преобразования городской среды — реконструкция скверов и благоустройство речных долин — сказываются на птицах», — говорится на странице сада в соцсети «ВКонтакте».

Проект даст возможность проверить, насколько новые посадки кустарников и многолетних растений влияют на орнитофауну. Организаторы привлекают к работе добровольцев-наблюдателей, для которых проведут обучение. Практическая часть проекта по учету птиц стартует в 2026 году.

