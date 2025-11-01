Ямальские волейболисты продемонстрировали удачный старт в туре чемпионата России

Матч «Факела» с командой «Горький» из Нижнего Новгорода прошел в Новом Уренгое Фото: Илья Московец © URA.RU

В четвертом туре чемпионата России волейбольный клуб «Факел» (ЯНАО) уверенно одержал победу над командой «Горький» из Нижнего Новгорода — матч, прошедший в Новом Уренгое, завершился со счетом 3:0. Эта победа позволила ямальцам прервать серию поражений в Суперлиге, сообщило издание «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу клуба «Факел».

«В предыдущих матчах рано расслаблялись, устали уже проигрывать с преимущества, отдавать партии и матчи, когда вели по ходу три — четыре очка. Сегодня видно было, что ребята голодные и злые, хотят играть. А когда они заряженные и не теряют концентрацию, их не остановить», — цитируют слова главного тренера «Факела» Романа Емполова на сайте издания.