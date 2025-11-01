Логотип РИА URA.RU
Ямальские волейболисты продемонстрировали удачный старт в туре чемпионата России

Волейболисты «Факела» из ЯНАО победили команду из Нижнего Новгорода
02 ноября 2025 в 04:18
Матч «Факела» с командой «Горький» из Нижнего Новгорода прошел в Новом Уренгое

Фото: Илья Московец © URA.RU

В четвертом туре чемпионата России волейбольный клуб «Факел» (ЯНАО) уверенно одержал победу над командой «Горький» из Нижнего Новгорода — матч, прошедший в Новом Уренгое, завершился со счетом 3:0. Эта победа позволила ямальцам прервать серию поражений в Суперлиге, сообщило издание «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу клуба «Факел».

«В предыдущих матчах рано расслаблялись, устали уже проигрывать с преимущества, отдавать партии и матчи, когда вели по ходу три — четыре очка. Сегодня видно было, что ребята голодные и злые, хотят играть. А когда они заряженные и не теряют концентрацию, их не остановить», — цитируют слова главного тренера «Факела» Романа Емполова на сайте издания.

Ямальские волейболисты отправляются в Красноярск, где 8 ноября проведут напряженный матч с «Енисеем» в рамках чемпионата России. Уже на следующий день, 9 ноября, команду ждет новый вызов — ответная игра третьего раунда Кубка России против того же соперника.

