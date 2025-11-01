Фургон взорвался во дворе отеля в Финляндии, двое погибли
Из-за взрыва персонал и гостей отеля эвакуировали, отметило издание Yle
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Два человека погибли в результате взрыва фургона во дворе отеля в области Северное Саво в Финляндии. Инцидент произошел 1 ноября 2025 года, сообщает финское информационное агентство Yle. Полиция не исключает криминальную версию произошедшего.
«У нас нет определенной информации о погибших, но их не более двух. Мы пока не можем исключить или подтвердить возможность совершения преступления», — сказал порталу старший сержант полицейского управления Восточной Финляндии Тони Рейникайнен.
По данным Yle, взорвавшийся фургон принадлежал рабочим, которые остановились в отеле. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Правоохранительные органы продолжают расследование, выясняя причины взрыва и личности погибших.
