Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Природа

Циклон сместился: в Курганской области выпадет до пяти сантиметров снега

Снег и метель надвигаются на Курганскую область
02 ноября 2025 в 04:58
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Снегопады накроют Курганскую область

Снегопады накроют Курганскую область

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На Курганскую область надвигаются снегопады и метели из-за сместившегося южного циклона. Осадки в виде снега и мокрого снега ожидаются вечером 2 ноября, а ночью и утром следующего дня прогнозируется усиление ветра. Об этом сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн.

«Южный циклон, проходящий через Казахстан, сместился немного севернее ожидаемого пути. Из-за этого в ряде районов Курганской области вечером 2 ноября возможны осадки в виде снега и мокрого снега», — сообщается в telegram-канале Ильи Винштейна «Погода 45 — погода в Кургане».

Согласно оперативному сообщению, больше всего осадков выпадет на западе, юго-западе и юге региона, где высота снежного покрова может достигнуть пяти сантиметров. В самом Кургане ожидается до двух сантиметров снега. Также в ночь и утро 3 ноября прогнозируются порывы ветра до 11 метров в секунду.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал