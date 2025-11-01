Циклон сместился: в Курганской области выпадет до пяти сантиметров снега

Снегопады накроют Курганскую область Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На Курганскую область надвигаются снегопады и метели из-за сместившегося южного циклона. Осадки в виде снега и мокрого снега ожидаются вечером 2 ноября, а ночью и утром следующего дня прогнозируется усиление ветра. Об этом сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн.

«Южный циклон, проходящий через Казахстан, сместился немного севернее ожидаемого пути. Из-за этого в ряде районов Курганской области вечером 2 ноября возможны осадки в виде снега и мокрого снега», — сообщается в telegram-канале Ильи Винштейна «Погода 45 — погода в Кургане».