Песков высказался о ситуации между Венесуэлой и США
02 ноября 2025 в 04:55
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Кремль выступает за мирное урегулирование ситуации между Венесуэлой и США. Москва заинтересована в сохранении мирного характера отношений между Венесуэлой и Соединенными Штатами Америки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.
