Тепло, но со снегом: синоптики рассказали, какой будет погода в Челябинске на неделе

На неделе с 3 ноября после временного похолодания в Челябинск вернутся плюсовая погода. Возможен снег с дождем. Об этом сообщили синоптики «Гисметео».

«После минимума во вторник, когда столбик термометра опустится до минус пяти градусов днем и минус восьми ночью температура постепенно стабилизируется выше нулевой отметки. Днем она будет достигать четырех градусов тепла», — сообщили метеорологи.

В среду, 5 ноября, ожидается снег. В последующие дни осадки будут в виде небольших дождей, в том числе со снегом.

Похолодание в ближайшие дни в Челябинске связано с прохождением западного циклона, который начал влиять на погоду в регионе с конца октября, принеся дожди и мокрый снег. Синоптики ранее прогнозировали сильный ветер с порывами до 13 метров в секунду и понижение температуры до минус семи градусов в ночные часы в начале ноября.