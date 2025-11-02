Логотип РИА URA.RU
В городе на Сахалине произошел блэкаут из-за сильнейшего циклона

02 ноября 2025 в 05:29
Фото: © URA.RU

В Южно-Курильске зафиксировано масштабное отключение электроснабжения, вызванное воздействием циклона и порывистого ветра. К устранению последствий аварии привлечены ремонтные бригады мобильной газотурбинной электростанции, осуществляющие восстановительные мероприятия в усиленном режиме. Об этом сообщило правительство Сахалинской области.

