В городе на Сахалине произошел блэкаут из-за сильнейшего циклона
02 ноября 2025 в 05:29
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Южно-Курильске зафиксировано масштабное отключение электроснабжения, вызванное воздействием циклона и порывистого ветра. К устранению последствий аварии привлечены ремонтные бригады мобильной газотурбинной электростанции, осуществляющие восстановительные мероприятия в усиленном режиме. Об этом сообщило правительство Сахалинской области.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал