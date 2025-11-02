Логотип РИА URA.RU
В Туапсе обломки беспилотника упали на танкер и нефтеналивной терминал

02 ноября 2025 в 05:35
В акватории порта Туапсе обломки сбитых БПЛА упали на нефтеналивное судно. В результате инцидента была повреждена палубная надстройка танкера. Членов экипажа судна эвакуировали в безопасное место. На борту танкера возникло возгорание. Помимо этого, пострадали здания и инфраструктурные объекты терминала для перевалки нефтепродуктов. Также зафиксированы повреждения остекления в здании железнодорожной станции города. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

