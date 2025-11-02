В Оренбурге закрыли аэропорт
02 ноября 2025 в 05:37
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В авиагавани Оренбурга введен режим временных воздушных ограничений. В настоящее время аэропорт приостановил прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщил губернатора региона Евгений Солнцев.
