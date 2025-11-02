Жители Южно-Курильска остались без электричества из-за мощнейшего ветра
Из-за ветра обесточены сотни жителей
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Южно-Курильске произошло масштабное отключение электроэнергии из-за воздействия циклона и сильного ветра. Восстановительные работы ведут бригады мобильной ГТЭС в усиленном режиме, сообщили в правительстве Сахалинской области.
«В связи с прогнозируемым продолжением осадков 2 ноября принято решение наиболее поврежденные участки закрыть от осадков и начать работы после их завершения. Все имеющиеся силы в первую очередь ориентированы на восстановление линий электропередач», — заявили в telegram-канале правительства области
Специалисты провели осмотр поврежденного жилого фонда по всему городу. По информации местных властей, подключение всех абонентов к электросети запланировано к 17:00 по местному времени. Подача электричества будет возобновлена для всех потребителей сразу после завершения восстановительных работ. Ситуация находится на контроле правительства региона.
Инциденты с отключением электроэнергии на Сахалине повторяются на фоне неблагоприятных погодных условий. Ранее, 27 октября, в Южно-Сахалинске произошел массовый сбой электроснабжения из-за обрыва грозотросса на линии электропередачи между подстанциями «Центральная» и «Южно-Сахалинская», что привело к автоматическому срабатыванию защит и разъединению энергосистемы. Циклоны и сильные ветры остаются основной причиной повреждений критической инфраструктуры в регионе.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.