Жители Южно-Курильска остались без электричества из-за мощнейшего ветра

Из-за ветра обесточены сотни жителей Фото: Илья Московец © URA.RU

В Южно-Курильске произошло масштабное отключение электроэнергии из-за воздействия циклона и сильного ветра. Восстановительные работы ведут бригады мобильной ГТЭС в усиленном режиме, сообщили в правительстве Сахалинской области.

«В связи с прогнозируемым продолжением осадков 2 ноября принято решение наиболее поврежденные участки закрыть от осадков и начать работы после их завершения. Все имеющиеся силы в первую очередь ориентированы на восстановление линий электропередач», — заявили в telegram-канале правительства области

Специалисты провели осмотр поврежденного жилого фонда по всему городу. По информации местных властей, подключение всех абонентов к электросети запланировано к 17:00 по местному времени. Подача электричества будет возобновлена для всех потребителей сразу после завершения восстановительных работ. Ситуация находится на контроле правительства региона.

