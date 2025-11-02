В Тюмень придут морозы до -17 градусов

В Тюмени 2 ноября будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте. В течение дня воздух прогреется до +3 градусов, а ночью температура может опуститься до -17 при прояснении. На протяжении дня прогнозируются осадки в виде снега.