Природа

Погода

В Тюмень придут морозы до -17 градусов

02 ноября 2025 в 08:00
В течение дня будет идти снег

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени 2 ноября будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте. В течение дня воздух прогреется до +3 градусов, а ночью температура может опуститься до -17 при прояснении. На протяжении дня прогнозируются осадки в виде снега.

«В воскресенье, 2 ноября, в Тюмени ожидается снег. Днем +3, -2 градусов. Ночью -7, -12, при прояснении -17», — отмечается в сообщении ведомства.

Синоптики уточняют, что на протяжении суток в регионе сохранится западный ветер с порывами до 5-10 метров в секунду. Влажность воздуха составит 92%.

