Тюменку напугали огромные дикие хомяки
Дикий хомяк карбыш может быть переносчиком инфекций
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Тюменка встретила возле жилого дома диких хомяков-карбышей
В Тюмени на улице Лесопарковой местная жительница заметила двух крупных диких хомяков, выскочивших из кустов с громким визгом. Женщина испугалась, но успела сфотографировать животных, сообщает издание «МегаТюмень».
«Иду с работы, задумалась, замечаю краем глаза, несется с визгом из кустов что-то по Лесопарковой 17, у „Абсолюта“ со стороны двора. Я тоже взвизгнула, а это два хомяка, крупные такие. Думаю, выкинули что ли», — цитируют слова подписчицы в telegram-канале «МегаТюмень — новости Тюмени».
После поиска в интернете тюменка выяснила, что видела карбышей. Она предположила, что животных могла потревожить стройка, вынудив покинуть привычное место обитания.
