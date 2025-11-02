Логотип РИА URA.RU
Тюменку напугали огромные дикие хомяки

02 ноября 2025 в 07:21
Дикий хомяк карбыш может быть переносчиком инфекций

Дикий хомяк карбыш может быть переносчиком инфекций

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Тюменка встретила возле жилого дома диких хомяков-карбышей

Фото: Telegram-канал МегаТюмень - новости Тюмени

В Тюмени на улице Лесопарковой местная жительница заметила двух крупных диких хомяков, выскочивших из кустов с громким визгом. Женщина испугалась, но успела сфотографировать животных, сообщает издание «МегаТюмень».

«Иду с работы, задумалась, замечаю краем глаза, несется с визгом из кустов что-то по Лесопарковой 17, у „Абсолюта“ со стороны двора. Я тоже взвизгнула, а это два хомяка, крупные такие. Думаю, выкинули что ли», — цитируют слова подписчицы в telegram-канале «МегаТюмень — новости Тюмени».

После поиска в интернете тюменка выяснила, что видела карбышей. Она предположила, что животных могла потревожить стройка, вынудив покинуть привычное место обитания.

