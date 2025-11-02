Житель Курганской области потерял почти три миллиона рублей из-за мошенников

Курганец вложил все сбережения и взял кредит из-за звонка «брокера» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Кетовского округа Курганской области стал жертвой мошенников, потеряв почти три миллиона рублей. 47-летний мужчина перевел деньги на фейковую инвестиционную площадку и даже взял кредит, следуя указаниям псевдо-брокера. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

«Брокер также сообщил, что для начала „игры на бирже“ гражданину необходимо внести 100 тысяч рублей, и указал реквизиты для перевода денег. Также наставник проинструктировал, что чем больше денежных средств они вложат, тем выше будет доход», — сообщается в материалах полиции.

Когда у мужчины закончились свои деньги, он взял кредит на 600 тысяч рублей и также перевел их мошенникам. Попытка вернуть средства через «юриста» из интернета привела к новым требованиям о взятии кредита. Сотрудники банка, заподозрив неладное, вызвали полицию, которая возбудила уголовное дело по факту мошенничества.

