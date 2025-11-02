Логотип РИА URA.RU
Рособрнадзор объяснил, появится ли ЕГЭ по ИИ в России

Рособрнадзор: введение ЕГЭ по ИИ невозможно из-за отсутствия рабочих программ
02 ноября 2025 в 07:22
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Введение ЕГЭ по искусственному интеллекту в России невозможно из-за отсутствия федеральных образовательных стандартов и рабочих программ по этому предмету. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

«В настоящее время в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования отсутствуют требования к освоению основной образовательной программы по учебному предмету „искусственный интеллект“», — приводит слова пресс-службы ТАСС. Отмечается, что на сегодняшний день нет федеральных рабочих программ, поэтому обсуждение перспектив внедрения экзамена не представляется возможным.

В Рособрнадзоре уточнили, что элементы проверки знаний в области ИИ уже включены в действующие экзамены. В ЕГЭ по информатике присутствуют задания, связанные с алгоритмами анализа данных, которые составляют основу методов и средств ИИ. Эти задания составлены на базе действующей школьной программы.

