В Ростовской области после атаки ВСУ начался пожар, есть пострадавшие
На место выехали все дежурные службы
Фото: Илья Московец © URA.RU
После атаки украинского беспилотника в Ростовской области произошел пожар в хуторе, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«Из-за атаки БПЛА в хуторе Ленинаван Мясниковского района загорелась легковая машина, повреждения получили два частных дома. Пожар был оперативно потушен. В нескольких соседних домах выбиты стекла», — написал губернатор в своем telegram-канале. Во время происшествия пострадали два человека, им оказали первую медпомощь.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.