Происшествия

Пожары

В Ростовской области после атаки ВСУ начался пожар, есть пострадавшие

02 ноября 2025 в 07:20
На место выехали все дежурные службы

Фото: Илья Московец © URA.RU

После атаки украинского беспилотника в Ростовской области произошел пожар в хуторе, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Из-за атаки БПЛА в хуторе Ленинаван Мясниковского района загорелась легковая машина, повреждения получили два частных дома. Пожар был оперативно потушен. В нескольких соседних домах выбиты стекла», — написал губернатор в своем telegram-канале. Во время происшествия пострадали два человека, им оказали первую медпомощь.

