Дорожная служба Прикамья заплатит штраф за колею, из-за которой погиб человек

Даже неглубокая колея, в которую автомобиль попадает на высокой скорости, представляет опасность

В Пермском крае дорожную службу оштрафовали на 200 тысяч рублей за гибель человека в ДТП, произошедшем из-за глубокой колеи на автодороге под Карагаем. Об этом сообщает Карагайский судебный район.

«КГБУ „Управление автомобильных дорог и транспорта“ Пермского края признано виновным в административном правонарушении и оштрафовано на 200 тысяч рублей. Поводом стало смертельное ДТП, произошедшее 17 июля 2025 года в 22:50 на автодороге „Карагай — Рождественск“. На 9 км дороги 45-летний водитель автомобиля УАЗ-390994 не справился с управлением в дождь на мокром асфальте, машину занесло в кювет и опрокинуло. В результате аварии пассажирка „буханки“ скончалась в больнице от полученных травм», — говорится на странице суда во «ВКонтакте».

Проверка показала, что на участке дороги имелась глубокая колея — до 10,9 см, шириной 120 см, длиной длиной 20 м. Средняя глубина колеи составляла 5,16 см. Дорога находится в ведении краевого управления автодорог.

Учреждение признано виновным в несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения. Организации назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 тысяч рублей. Судебное постановление еще не вступило в законную силу.