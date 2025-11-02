Куда пропали 16 миллионов рублей, из-за которых бывшего курганского замгубернатора отправили в СИЗО

Суд вынес приговор по делу бывшего чиновника в Кургане Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане не забыли громкий судебный процесс над бывшим вице-губернатором области Сергеем Чебыкиным, который вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Это не просто криминальная драма о превышении полномочий, а запутанный клубок из стремительной карьеры, сомнительных финансовых решений, странного процесса и пропавших из бюджета 16 миллионов рублей. Давайте вместе с URA.RU заглянем в архивные материалы.

Взлет карьеры Чебыкина, падение и библиотека в СИЗО

Чебыкин сотрудничал со следствием Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Путь Сергея Чебыкина во власть был стремительным, как полет ракеты. Он, доцент кафедры Шадринского пединститута, стал советником губернатора Алексея Кокорина. Уже через полтора года Сергей Александрович руководил администрацией главы региона. Для человека из академической среды — карьера головокружительная. Однако падение Чебыкина стало таким же быстрым. В июле 2018 года в его кабинет пришли с обыском. Затем был арест, СИЗО и приговор в январе 2019-го — три года лишения свободы. Судьба экс-чиновника и здесь оказалась нетривиальной. Вместо суровой колонии Чебыкин отбывал наказание в отряде хозяйственного обслуживания курганского СИЗО-1, работая библиотекарем. Это своего рода «VIP-условия» для осужденных: здесь были оступившиеся, ранее несудимые люди, которые избегают криминальной среды и работают в изоляторе. Весной 2020 года, отбыв чуть больше половины срока, он вышел на волю и, по слухам, уехал в Москву, чтобы вернуться в знакомую стихию — в качестве политтехнолога.

Куда пропали миллионы рублей

Из бюджета пропали деньги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центральный вопрос этого дела — судьба 16 миллионов рублей. И здесь кроется ключевая деталь: деньги не лежали в портфеле в кабинете Чебыкина и не были переведены на его личный счет. По версии следствия, произошедшее было связано с компанией «Уральский топливный союз». Фирма отчаянно нуждалась в деньгах и неоднократно пыталась получить помощь от Гарантийного фонда предпринимательства для оформления крупного кредита на 28 миллионов рублей. Компания дважды получала отказ после оценки рисков. И тогда в дело вмешался вице-губернатор. Сергей Чебыкин, как установил суд, единолично надавил на директора фонда, который находился у него в прямом подчинении. Тот подписал соглашение, обязывающее заключить договор поручительства с «Кетовским коммерческим банком» на сумму 16 миллионов рублей. Далее фирма получила кредит, но свои обязательства перед банком не выполнила. И тогда банк определил требования к поручителю. Так куда же делись 16 миллионов рублей из бюджета фонда, то есть, по сути, из областной казны? Они ушли в коммерческий банк, чтобы закрыть долг прогоревшей частной компании. Деньги не были украдены в прямом смысле слова, они «сгорели» в результате рискованной финансовой операции.

Процесс в тени большой политики

Чебыкин заключил досудебное соглашение, признав свою вину, дело рассматривалось в особом порядке — без допроса свидетелей. Его защита предоставила положительные характеристики и даже гарантийное письмо от рекламной фирмы, готовой взять Сергея Александровича на работу. Сам он обещал после снятия ареста продать имущество и полностью возместить ущерб фонду. Вишенкой на торте стала позиция обвинения. Прокурор, учтя все смягчающие обстоятельства, просил для бывшего вице-губернатора условный срок. В 99% случаев это означает, что подсудимый отправляется домой из зала суда. Но судья Курганского городского суда решил иначе — три года реального заключения. Этот вердикт стал шоком для многих наблюдателей. Именно тогда в Кургане поползли слухи. Почему такая показательная жесткость по отношению к человеку, который во всем сознался и сотрудничал со следствием? Влиятельные люди стали называть Чебыкина «узником совести», утверждая, что его «подставили». Появилась и другая версия: кто-то хотел бросить криминальную тень на губернатора Кокорина.

Жертва интриг или оступившийся чиновник?

Чебыкина приговорили к реальному сроку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU