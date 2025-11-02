Логотип РИА URA.RU
Россиянам за хранение колясок и велосипедов в подъездах может грозить штраф

Юрист Машаров: за хранение колясок и велосипедов в подъездах могут оштрафовать
02 ноября 2025 в 09:06
За оставленные в подъезде коляски и санки могут оштрафовать

За оставленные в подъезде коляски и санки могут оштрафовать

Фото: Марина Молдавская © URA.RU

За хранение в подъезде коляски, велосипеда или санок можно получить штраф. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«Оставлять в подъезде коляски, детские санки, велосипеды и другие предметы нельзя, так как данный предмет будет считаться пожароопасным, а значит, житель дома будет нарушать действующее законодательство. За данное правонарушение предусмотрена ответственность по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ», — сказал Машаров РИА Новости. По его словам, за нарушение этой статьи гражданам могут назначить штраф от 5 до 15 тысяч рублей, должностным лицам — до 30 тысяч, предпринимателям — до 60 тысяч, а юрилицам — до 400 тысяч.

По его словам, хранить такие предметы нельзя в подъезде из целей безопасности. Хранить их Машаров предлагает, например, на балконе. Он подчеркнул, что управляющим компаниям нужно тщательнее подходить к информированию граждан о недопущении захламления подъездов.

