Россиянам за хранение колясок и велосипедов в подъездах может грозить штраф
За оставленные в подъезде коляски и санки могут оштрафовать
Фото: Марина Молдавская © URA.RU
За хранение в подъезде коляски, велосипеда или санок можно получить штраф. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«Оставлять в подъезде коляски, детские санки, велосипеды и другие предметы нельзя, так как данный предмет будет считаться пожароопасным, а значит, житель дома будет нарушать действующее законодательство. За данное правонарушение предусмотрена ответственность по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ», — сказал Машаров РИА Новости. По его словам, за нарушение этой статьи гражданам могут назначить штраф от 5 до 15 тысяч рублей, должностным лицам — до 30 тысяч, предпринимателям — до 60 тысяч, а юрилицам — до 400 тысяч.
По его словам, хранить такие предметы нельзя в подъезде из целей безопасности. Хранить их Машаров предлагает, например, на балконе. Он подчеркнул, что управляющим компаниям нужно тщательнее подходить к информированию граждан о недопущении захламления подъездов.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.