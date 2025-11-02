Россиянам за хранение колясок и велосипедов в подъездах может грозить штраф

«Оставлять в подъезде коляски, детские санки, велосипеды и другие предметы нельзя, так как данный предмет будет считаться пожароопасным, а значит, житель дома будет нарушать действующее законодательство. За данное правонарушение предусмотрена ответственность по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ», — сказал Машаров РИА Новости. По его словам, за нарушение этой статьи гражданам могут назначить штраф от 5 до 15 тысяч рублей, должностным лицам — до 30 тысяч, предпринимателям — до 60 тысяч, а юрилицам — до 400 тысяч.