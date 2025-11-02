Логотип РИА URA.RU
В Госдуме рассказали, кто может бесплатно получить земельный участок

02 ноября 2025 в 09:07
В Госдуме заявил, что семьи с тремя и более детьми могут получить бесплатную землю

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Семьи с тремя и более детьми в России имеют право на бесплатное получение земельного участка в собственность. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Колунов.

«Семья может получить земельный участок только один раз, и он оформляется в общую долевую собственность всех членов семьи, включая детей», — приводят слова парламентария RT. Уточняется, что важным условием для получения участка является проживание совместно с родителями.

Депутат также подчеркнул, что федеральное законодательство устанавливает базовые условия предоставления льготы, но регионы могут вводить дополнительные требования. Например, власти субъектов вправе установить необходимость постоянного проживания семьи на территории региона.

Ранее в России были установлены льготы для многодетных семей, позволяющие им получить земельный участок в собственность один раз при условии совместного проживания всех членов семьи. В то же время региональные власти получили право устанавливать дополнительные требования, включая необходимость постоянного проживания на территории субъекта. Кроме того, в ряде регионов, включая ХМАО, были введены специальные льготы для участников специальной военной операции и членов их семей, позволяющие им получать земельные участки без очереди.

