В Госдуме рассказали, кто может бесплатно получить земельный участок

Семьи с тремя и более детьми в России имеют право на бесплатное получение земельного участка в собственность. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Колунов.

«Семья может получить земельный участок только один раз, и он оформляется в общую долевую собственность всех членов семьи, включая детей», — приводят слова парламентария RT. Уточняется, что важным условием для получения участка является проживание совместно с родителями.

Депутат также подчеркнул, что федеральное законодательство устанавливает базовые условия предоставления льготы, но регионы могут вводить дополнительные требования. Например, власти субъектов вправе установить необходимость постоянного проживания семьи на территории региона.

