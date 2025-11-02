Логотип РИА URA.RU
В Перми появилась новая автобусная остановка

02 ноября 2025 в 09:27
Новая остановка пока действует только в направлении центра города

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми с 1 ноября появилась новая остановка общественного транспорта. Она расположена на автобусном маршруте №61 и будет действовать только в направлении центра города. Об этом сообщил городской департамент транспорта.

«В Перми появилась новая остановка „Улица Скалистая“ на автобусном маршруте №61. Для автобусов, следующих из центра города, остановочный пункт начнет действовать после установки и настройки светофора, чтобы обеспечить безопасный переход проезжей части», — отметили в департаменте транспорта.

В рамках обустройства были построены посадочные площадки с заездными карманами в обоих направлениях. Также установлены павильоны и освещение, оборудован пешеходный переход.

