В Перми появилась новая автобусная остановка
Новая остановка пока действует только в направлении центра города
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Перми с 1 ноября появилась новая остановка общественного транспорта. Она расположена на автобусном маршруте №61 и будет действовать только в направлении центра города. Об этом сообщил городской департамент транспорта.
«В Перми появилась новая остановка „Улица Скалистая“ на автобусном маршруте №61. Для автобусов, следующих из центра города, остановочный пункт начнет действовать после установки и настройки светофора, чтобы обеспечить безопасный переход проезжей части», — отметили в департаменте транспорта.
В рамках обустройства были построены посадочные площадки с заездными карманами в обоих направлениях. Также установлены павильоны и освещение, оборудован пешеходный переход.
