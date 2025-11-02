Вагенкнехт заявила, что Россия имеет право обеспечивать свою безопасность Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия имеет право обеспечивать собственную безопасность, если к ее предупреждениям не прислушиваются. Об этом заявила лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт.

«Они начали эту спецоперацию, потому что не хотели, чтобы на их границе были солдаты НАТО, ракеты НАТО», — заявила Вагенкнехт в эфире немецкого телеканала 2DF. Лидер партии подчеркнула, что Россия неоднократно предупреждала о последствиях таких действий, однако страны коллективного Запада проигнорировали эти сигналы.