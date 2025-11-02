Снег выпал по всему Екатеринбургу Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Екатеринбурге утром 2 ноября выпал снег. Сегодняшний снегопад стал первым, который не растаял в воздухе и образовал устойчивый снежный покров на территории города. Фотографиями заснеженного города поделилась читателм URA.RU.

На снимках видно, как машины и земля побелели от снега. Хотя на дорогах его уже не видно. Ранее 1 ноября снег уже выпал в Североуральске и Карпинске, а также других городах северной части области. Также о снеге сообщали жители Серова еще 31 октября.

Напомним, что первый снег в Екатеринбурге выпал еще 11 октября, однако тогда он не задержался на земле. Синоптики ранее предупреждали о наступлении холодного периода во второй половине октября с ожидаемыми снежными осадками.

Продолжение после рекламы