Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Природа

Погода

Екатеринбург накрыло снегом. Фото

02 ноября 2025 в 09:43
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Снег выпал по всему Екатеринбургу

Снег выпал по всему Екатеринбургу

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Екатеринбурге утром 2 ноября выпал снег. Сегодняшний снегопад стал первым, который не растаял в воздухе и образовал устойчивый снежный покров на территории города. Фотографиями заснеженного города поделилась читателм URA.RU.

На снимках видно, как машины и земля побелели от снега. Хотя на дорогах его уже не видно. Ранее 1 ноября снег уже выпал в Североуральске и Карпинске, а также других городах северной части области. Также о снеге сообщали жители Серова еще 31 октября.

Напомним, что первый снег в Екатеринбурге выпал еще 11 октября, однако тогда он не задержался на земле. Синоптики ранее предупреждали о наступлении холодного периода во второй половине октября с ожидаемыми снежными осадками.

Продолжение после рекламы
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
1/3

Фото: читатель URA.RU

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал