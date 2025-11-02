Логотип РИА URA.RU
Армия и оружие

В Ростове из-за атаки ВСУ пострадал детский сад

02 ноября 2025 в 10:00
Из-за атаки дронов ВСУ в детском саду выбило окна

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Первомайском районе Ростова-на-Дону из-за атаки беспилотников пострадал детский сад. Об этом сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин.

«Ударной волной выбило стекла в детском саду», — написал Скрябин в своем telegram-канале. Он уточнил, что также из-за атаки произошло возгорание сухой растительности.

В сообщении также сообщается, что экстренные службы оперативно потушили возгорание. Пострадавших жителей нет. Место происшествия осмотрели представители администрации района.

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

