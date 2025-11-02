Бывший премьер министр РФ считает, что жизни президента Венесуэлы угрожает опасность

Степашин считает, что Мадуро сейчас находится в опасности Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Жизнь президента Венесуэлы Николаса Мадуро находится в опасности. Об этом заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин. По его словам, в истории много случаев охоты на глав государств, «неугодных Вашингтону», пишут СМИ.

«Самая большая опасность [угрожает] жизни президента Венесуэлы. Его объявили наркоторговцем, за него дали премию $1 миллион, и на него начинается охота. Это очень серьезно. Мы знаем много примеров подобного рода действий США в отношении лидеров тех странах, которые им неудобны», — сказал Степашин ТАСС. Также он подчеркнул, что между США и Венесуэлой большая вероятность военного конфликта.