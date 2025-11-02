Бывший премьер министр РФ считает, что жизни президента Венесуэлы угрожает опасность
Степашин считает, что Мадуро сейчас находится в опасности
Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU
Жизнь президента Венесуэлы Николаса Мадуро находится в опасности. Об этом заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин. По его словам, в истории много случаев охоты на глав государств, «неугодных Вашингтону», пишут СМИ.
«Самая большая опасность [угрожает] жизни президента Венесуэлы. Его объявили наркоторговцем, за него дали премию $1 миллион, и на него начинается охота. Это очень серьезно. Мы знаем много примеров подобного рода действий США в отношении лидеров тех странах, которые им неудобны», — сказал Степашин ТАСС. Также он подчеркнул, что между США и Венесуэлой большая вероятность военного конфликта.
Администрация США разрабатывает планы нанесения ударов по объектам на территории Венесуэлы, которые, по мнению американских властей, используются для контрабанды наркотиков. Об этом сообщало издание The Wall Street Journal. Американская администрация заявила о планах по физическому устранению участников наркокартелей, причастных к контрабандным поставкам запрещенных веществ на территорию США. Дональд Трамп усилил жесткость заявлений в адрес Венесуэлы, особо отметив, что в рамках противодействия наркотрафику Белый дом не намерен запрашивать у Конгресса формальное объявление войны.
