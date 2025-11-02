Челябинцев, прибывших из Саудовской Аравии, встретили с флагами и цветами
Сотрудников МЧС торжественно встретили в аэропорту Челябинска
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В аэропорту Челябинска торжественно встретили Олега Радеева и Дарью Друзь, вернувшихся из Эр-Рияда после чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту. Спортсмены были в составе сборной МЧС России, завоевавшей золотые медали на соревнованиях, которые проходили в Саудовской Аравии с 26 октября по 1 ноября. Об этом сообщается в telegram-канале регионального экстренного ведомства.
«В Эр-Рияде завершился чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту — и наши снова на вершине! Наши парни и девушки доказали: российская школа пожарно-спасательного спорта остается сильнейшей», — отмечается в сообщении МЧС Челябинской области. Родные и коллеги по службе встретили победителей в аэропорту с флагами и цветами.
В чемпионате мира приняли участие представители 14 стран. Мужская и женская сборные МЧС России подтвердили высокий уровень подготовки россиян в этом виде спорта. Соревнования проходили в столице Королевства Саудовская Аравия.
