Общество

Госавтоинспекция призвала курганских водителей к осторожности из-за снегопада

02 ноября 2025 в 10:01
Снег идет в Курганской области

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Кургане и области идет снег, поэтому водителям необходимо соблюдать осторожность на дорогах. Об этом предупредили представители Госавтоинспекции в регионе.

«Будьте внимательны, снижайте скорость и соблюдайте безопасную дистанцию. Согласно статистике, с наступлением непогоды количество аварий увеличивается», — сообщается в паблике «Госавтоинспекция 45» во «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что на Курганскую область надвигаются снегопады и метели из-за сместившегося южного циклона. Осадки в виде снега выпадут 2 ноября, а ночью и утром следующего дня прогнозируется усиление ветра.

