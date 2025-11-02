На парковке у аэропорта Сургута вводятся ограничения

С 1 ноября по пятницам вводится профилактический день Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) на привокзальной площади у здания аэропорта с 1 ноября меняется режим работы. Так по пятницам бесплатная стоянка будет запрещена — вводится профилактический день.

«Вниманию пассажиров и гостей аэропорта! С 1 ноября бесплатная стоянка перед въездом на привокзальную площадь будет работать по новому графику: суббота — четверг — стоянка открыта. Пятница — профилактический день, въезд закрыт», — сообщает пресс-служба воздушной гавани Сургута в telegram-канале.