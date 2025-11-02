Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Транспорт

На парковке у аэропорта Сургута вводятся ограничения

На парковке у аэропорта Сургута меняется график работы
02 ноября 2025 в 10:09
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
С 1 ноября по пятницам вводится профилактический день

С 1 ноября по пятницам вводится профилактический день

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) на привокзальной площади у здания аэропорта с 1 ноября меняется режим работы. Так по пятницам бесплатная стоянка будет запрещена — вводится профилактический день.

«Вниманию пассажиров и гостей аэропорта! С 1 ноября бесплатная стоянка перед въездом на привокзальную площадь будет работать по новому графику: суббота — четверг — стоянка открыта. Пятница — профилактический день, въезд закрыт», — сообщает пресс-служба воздушной гавани Сургута в telegram-канале.

По пятница оставлять автомобили на парковке с 8 до 17 часов теперь запрещено. В случае нарушения, будет работать эвакуатор. Изменения вводятся, чтобы упорядочить парковку и сделать стоянку удобнее для всех посетителей, подчеркнули в пресс-службе.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал