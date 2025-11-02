Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

ЖКХ и Городская среда

Челябинцам рассказали о состоянии дорог после ночного снегопада

Миндортранс: после снегопада дороги Челябинской области в проезжем состоянии
02 ноября 2025 в 10:26
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Дороги региона обработали противогололедным материалом

Дороги региона обработали противогололедным материалом

Фото: Илья Московец © URA.RU

Все дороги Челябинской области находятся в проезжем состоянии после ночного снегопада с дождем, который прошел с 1 на 2 ноября на всей территории региона. Об этом сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

«Проведена обработка дорог противогoлоледными материалами. Все дороги в проезжей состоянии», — уточнили в ведомстве.

В Миндортрансе добавили, что течение дня дежурные машины продолжат работу на дорогах региона. Специалисты проведут патрульную очистку и превентивную обработку противогололедными материалами.

Продолжение после рекламы

Как сообщало URA.RU ранее, жителей Челябинска предупредили о возможном гололеде из-за изменения погоды. Водителей призвали быть особенно внимательными на дорогах.

В частности, минувшей ночью снег шел на федеральной трассе М-5 «Урал» в горнозаводской части Челябинской области. Зимние осадки наблюдались в Симе, Кропачево, Сатке, Аше.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал