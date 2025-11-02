Челябинцам рассказали о состоянии дорог после ночного снегопада

Дороги региона обработали противогололедным материалом Фото: Илья Московец © URA.RU

Все дороги Челябинской области находятся в проезжем состоянии после ночного снегопада с дождем, который прошел с 1 на 2 ноября на всей территории региона. Об этом сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

«Проведена обработка дорог противогoлоледными материалами. Все дороги в проезжей состоянии», — уточнили в ведомстве.

В Миндортрансе добавили, что течение дня дежурные машины продолжат работу на дорогах региона. Специалисты проведут патрульную очистку и превентивную обработку противогололедными материалами.

Как сообщало URA.RU ранее, жителей Челябинска предупредили о возможном гололеде из-за изменения погоды. Водителей призвали быть особенно внимательными на дорогах.