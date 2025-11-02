Учителям и врачам в приграничных регионах хотят увеличить зарплату
Автор инициативы подчеркнул, что на этих территориях врачи и учителя работают в условиях с реальной угрозой жизни
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Учителям и врачам, которые работают в Белгородской, Брянской и Курской областях, могут увеличить зарплату. Соответствующее предложение вице-премьеру Татьяне Голиковой направил член комитета СФ по науке, культуре и образованию Айрат Гибатдинов.
«Прошу вас сообщить позицию правительства <...> относительно возможности внедрения в трудовое законодательство дополнительных компенсационных надбавок к заработной плате медицинских работников и сотрудников образовательных организаций (бюджетных учреждений), которые осуществляют трудовую деятельность в субъектах РФ, на территории которых введен правовой режим контртеррористической операции (Белгородская, Брянская и Курская области)», — говорится в письме Гибатдинова, передает ТАСС.
Ранее для студентов-медиков, обучающихся по целевым контрактам, предложили выдавать жилье и надбавку к зарплате. Соответствующие правки в законопроект предложили внести депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия». Также предлагается оплачивать выпускникам медвузов все расходы на переезд к месту работы.
