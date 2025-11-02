В Прикамье стало меньше безработных

Количество безработных в Прикамье уменьшилось Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае количество официально зарегистрированных безработных к концу сентября 2025 года снизилось на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На учете в государственных учреждениях службы занятости населения региона состояло 3890 безработных против 5479 человек в сентябре 2024 года, сообщает Росстат.

«К концу сентября 2025 года в государственных учреждениях службы занятости Пермского края на учете состояло 3890 не занятых трудовой деятельностью граждан, из которых 2599 человек получили статус безработного. Из этого числа 2307 человек получали пособие по безработице», — сообщается на сайте.