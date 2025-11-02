В праздники пермская полиция устроит охоту на пьяных водителей

Сотрудники ГАИ усилят контроль на дорогах в Перми Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Сотрудники Госавтоинспекции Перми усилят контроль за дорожным движением в выходные праздничные дни. Полицейские сосредоточат внимание на выявлении водителей с признаками опьянения, сообщила Госавтоинспекция краевого центра.

«Внимание дорожных полицейских направлено на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, на выявление водителей, управляющих автотранспортом в состоянии опьянения, и предупреждения ДТП с участием нетрезвых водителей», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. Помимо водителей, под пристальным надзором окажутся и пешеходы.