Что происходит с авиарейсами в России 2 ноября 2025: онлайн-табло, задержки и отмены

Задержки и отмены авиарейсов 2 ноября 2025 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По состоянию на утро 2 ноября 2025 года ситуация с авиарейсами в российских аэропортах остается сложной. Десятки внутренних и международных рейсов задерживаются или отменены из-за введенных временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Во многих аэропортах страны действуют ограничения, необходимые для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями онлайн-табло и контактировать с авиакомпаниями для получения актуальной информации. Подробнее в материале URA.RU.

Общая ситуация с авиаперевозками 2 ноября 2025

На 2 ноября 2025 года в России введены временные ограничения в работе более тринадцати аэропортов. Речь идет о крупнейших транспортных узлах страны, что существенно влияет на авиатранспортировку пассажиров как на внутренних, так и на международных маршрутах. Ограничения касаются приема и отправки воздушных судов, что приводит к массовым задержкам и отменам рейсов.

Согласно информации от Росавиации, ограничения вводились в целях обеспечения безопасности полетов. Кроме того, продолжают действовать последствия ограничений, введенных в предыдущие дни, которые сказываются на расписании текущего дня. Авиакомпании переоформляют пассажиров на другие рейсы, предлагают альтернативные даты вылета и осуществляют возврат денежных средств в соответствии с действующим законодательством.

Задержки и отмены рейсов в аэропортах Москвы 2 ноября 2025

Задержки и отмены авиарейсов во Внуково 2 ноября 2025

В аэропорту Внуково 2 ноября зафиксирована значительная динамика задержек. Рейс DP 6809 авиакомпании «Победа» в Киров задерживается на полтора часа — вместо запланированного вылета в 08:05 самолет отправится в 09:40. Рейсы в Казань также испытывают сложности: DP 6841 вылетит в 09:45 вместо 08:50, а DP 6843 отложен на несколько минут.

На прилет задерживаются рейсы из Самарканда и других центральных азиатских городов. DP 714 из Самарканда прибудет в 10:44 вместо планируемого времени 08:15 — задержка составляет более двух с половиной часов. Рейсы из Стамбула, Баку и Сочи также испытывают значительные временные сдвиги.

Международный рейс DP 859 в Анталью задерживается до 10:55 вместо планируемого вылета в 09:20 — задержка превышает полтора часа. Рейс DP 111 в Сочи задерживается до 08:40 вместо 08:05 — минимальная задержка всего 35 минут. DP 855 в Гюмри переносится на 09:55 вместо первоначального 08:05.

Рейс DP 465 в Ульяновск вылетает по расписанию в 08:00. DP 167 в Минеральные Воды отправляется в 13:25 по плану. DP 991 в Дубай вылетает без задержек в 08:05. Вечерние рейсы DP 201 в Санкт-Петербург задерживаются до 11:50 вместо 11:15, DP 189 в Махачкалу отправляется раньше запланированного времени — в 07:55 вместо 11:30.

Задержки и отмены авиарейсов в Домодедово 2 ноября 2025

В аэропорту Домодедово ситуация также напряженная. Рейс U6 1891 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Шарм-эль-Шейх задерживается на значительный период — вместо 06:25 самолет вылетит в 12:05, что составляет задержку в пять с половиной часов.

Рейс U6 371 в Калининград отменен полностью — пассажиры этого рейса должны быть переоформлены на альтернативные варианты. U6 627 также отменен, что создает дополнительные трудности для путешественников, направляющихся в названный регион.

Утренние рейсы также испытывают трудности. U6 261 в Екатеринбург задерживается до 10:40 вместо планируемого 10:00. HH 712 авиакомпании Qanot Sharq в Самарканд задерживается до 09:20 вместо 08:55 — задержка около 25 минут.

На прилетах ситуация аналогично сложная. U6 388 из Омска задерживается, совершая посадку в 09:50 вместо 07:15. U6 106 из Иркутска прибывает в 12:30 вместо запланированного 08:30 — задержка составляет ровно четыре часа. U6 2710 из Оша задерживается на четыре с половиной часа — прибытие в 14:50 вместо 10:20.

Вечерний рейс U6 262 из Екатеринбурга задерживается до 09:56 вместо 08:50. U6 2970 из Куляба отменен. U6 3556 из Антальи задерживается до 09:37 вместо 09:00. U6 628 отменен полностью, что затрагивает планы пассажиров на вечернее время.

Задержки и отмены авиарейсов в Шереметьево 2 ноября 2025

На сегодня в Шереметьево наблюдается массовая волна задержек, в основном затрагивающая рейсы авиакомпании «Аэрофлот». SU 1276 в Казань задерживается до 10:00 вместо 06:05 — более чем четырехчасовая задержка. SU 1386 в Ульяновск переносится на 08:10 вместо 06:10 — двухчасовая задержка.

SU 1152 в Сочи переносится на 10:20 вместо 06:20. SU 1256 в Краснодар задерживается до 08:30 вместо 06:30. SU 1602 в Самару переносится на 08:30 вместо 06:30. SU 1246 в Оренбург задерживается до 11:30 вместо 06:55 — пятичасовая задержка.

SU 1148 в Геленджик задерживается до 09:15 вместо 07:15. SU 1122 в Сочи переносится на 11:30 вместо 07:30. SU 1052 в Махачкалу задерживается до 10:05 вместо 08:05. SU 1682 в Краснодар задерживается до 09:30 вместо 08:10. SU 1136 в Сочи переносится на 10:20 вместо 08:20. SU 1150 в Сочи вылетает по расписанию в 11:10.

DP 6841 авиакомпании «Победа» в Казань задерживается до 08:30 вместо 07:40. SU 1002 в Калининград отменен полностью. На прилатах ситуация также сложная, с множеством задержек рейсов из различных городов страны.

Задержки и отмены рейсов в Пулково (Санкт-Петербург) 2 ноября 2025

В аэропорту Пулково Санкт-Петербурга 2 ноября зафиксированы серьезные нарушения расписания. SU 2954 в Краснодар задерживается до 08:15 вместо 06:30 — полтора часа задержки. FV 6559 в Сочи переносится на 08:35 вместо 06:35. DP 509 в Краснодар задерживается до 09:10 вместо 07:10.

N4 243 авиакомпании Nordwind в Казань испытывает наиболее значительную задержку — вместо 07:15 вылета вопрос переносится на 09:00, что составляет почти двухчасовую задержку. FV 6231 в Самару задерживается до 08:10 вместо 07:40. FV 6593 в Казань задерживается до 09:55 вместо 07:55.

N4 245 в Казань переносится на 15:45 вместо 11:50 — почти четырехчасовая задержка. U6 2641 в Худжанд отменен полностью. На прилетах рейсы из различных городов также испытывают задержки в пределах от одного до четырех часов.

Задержки в региональных аэропортах России 2 ноября 2025

Задержки и отмены авиарейсов в Уфе 2 ноября 2025

В аэропорту Уфы введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, что привело к задержкам двенадцати рейсов. Задерживаются рейсы из Сургута и Тюмени на один час, а рейс в Хургаду и на Шарм-эль-Шейх задерживается на два часа.

Задержки и отмены авиарейсов в Волгограде 2 ноября 2025

Авиарейс Волгоград — Дубай авиакомпании Flydubai задерживается на двадцать часов. Вместо планируемого вылета в 23:20 по московскому времени в субботу самолет отправится в 19:00 в воскресенье. Задерживаются также рейсы из Антальи в Волгоград и обратно, рейс из Москвы в столицу.

Задержки и отмены авиарейсов в Екатеринбурге 2 ноября 2025

В аэропорту Кольцово Екатеринбурга три рейса авиакомпании Rusline отложены на полные сутки. Самолет 7R 870 в Сыктывкар вместо 15:00 вылетит в 13:55 следующего дня. Рейсы 7R 815 в Томск и 7R 816 в Нижневартовск также отложены на сутки.

Задержки и отмены авиарейсов в Краснодаре 2 ноября 2025

В аэропорту Пашковский Краснодара введены ограничения на полеты. HY 688 авиакомпании Uzbekistan Airways в Ташкент задерживается до 11:30 вместо 10:30. SU 2926 в Екатеринбург задерживается до 18:30 вместо 10:45. DP 510 в Санкт-Петербург переносится на 13:55 вместо 12:45.

S7 5116 в Новосибирск задерживается до 15:20 вместо 13:15. SU 920 в Хургаду задерживается до 15:00 вместо 13:55. ЮТ 576 в Москву отменен. На прилетах рейсы также задерживаются на период от одного до четырех часов.

Задержки и отмены авиарейсов в Сочи 2 ноября 2025

WZ 4329 в Ереван задерживается до 12:50 вместо 08:00. EO 517 и N4 517 в Магнитогорск задерживаются до 11:40 вместо 09:05. S7 6418 в Иркутск задерживается до 11:00 вместо 10:05. UT 514 и YC 2514 в Тюмень задерживаются до 13:45 вместо 10:20.

SM 924 и УР 967 на Шарм-эль-Шейх отменены полностью. EO 513 и N4 513 в Сургут задерживаются до 15:10 вместо 11:30. WZ 567 в Батуми задерживается до 13:20 вместо 11:40. EO 419 и N4 419 в Самару задерживаются до 17:30 вместо 11:40.

N4 415 в Уфу задерживается до 13:55 вместо 11:55. FV 6560 и SU 6560 в Санкт-Петербург задерживаются до 13:55 вместо 12:15. DP 323 в Челябинск задерживается до 14:55 вместо 12:35. SU 1123 в Москву задерживается до 16:40 вместо 12:40.