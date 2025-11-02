Логотип РИА URA.RU
В Екатеринбурге мошенник продавал растения для озеленения с территории ЖК

02 ноября 2025 в 11:11
Мошенник фотографирует не высаженные растения и продает их через сайты объявлений

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Екатеринбурге неизвестный организовал схему мошенничества с растениями, предназначенными для благоустройства жилого комплекса. Злоумышленник фотографировал еще не высаженные деревья и кустарники, выкладывал объявления на Avito со скидкой, а покупатели приезжали и забирали растения прямо со стройплощадки. Об этом сообщила пострадавшая ландшафтная компания URBAN GREEN.

«Пока с одной стороны двора наша бригада высаживает растения, с улицы молодой жулик продает наши растения (растения, купленные девелопером) частным лицам. Молодой „предприниматель“ фотографирует не высаженные растения и выкладывает их на Авито (конечно со скидкой) и самовывозом», — рассказала компания в своем telegram-канале. Покупатели приезжали на объект и забирали растения, не подозревая о мошеннической схеме.

Растения были приобретены застройщиком для озеленения придомовой территории. Мошенник воспользовался тем, что саженцы некоторое время находились на открытой площадке в ожидании высадки. По информации компании, мошенник скрылся, однако полиция уже занимается его розыском. Представители URBAN GREEN попросили граждан сообщить о местонахождении подозреваемого, если они его узнают.

Компания отметила, что схема стала возможной из-за современной практики благоустройства территорий, прилегающих к жилым комплексам. Если дворовые пространства обычно огорожены и находятся под охраной застройщика, то внешние территории со стороны улицы остаются более доступными для злоумышленников. URBAN GREEN призвала жителей проявлять бдительность и останавливать частные машины, если они видят погрузку растений с территории их жилого комплекса.

