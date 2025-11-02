В общежитиях курганского вуза прошла встреча с жильцами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В застарелом конфликте вокруг проблемных общежитий бывшей Курганской сельхозакадемии (КГСХА) наметился новый поворот. Ректор Курганского госуниверситета (КГУ), в состав которого вошла академия, Надежда Дубив после трехлетнего молчания лично встретилась с жильцами и предложила им выход, который называют не иначе как попыткой снять с себя ответственность за решение сложной проблемы. Об этом сообщили источники, близкие к правительству региона.

«Дубив подошла к собравшимся жильцам общежитий и сказала, что вуз не против передачи объектов Кетовскому округу и региону. Но этот процесс будет долгим. И важно, чтобы область и муниципалитет приняли условия соглашения», — отметил источник.

По данным источников, ректор выбрала тактику перевода стрелок — «таким заявлением она просто решила снять с себя ответственность, переложив ее на регион». Ключевая проблема заключается в том, что руководство КГУ не может или не хочет решать самостоятельно вопросы с общежитиями. С 2023 года жилищная комиссия университета безуспешно пытается получить от жильцов документы, подтверждающие их право на проживание в служебном жилье.

Продолжение после рекламы

По данным университета, на сегодняшний день лишь некоторые жильцы предоставили полный пакет документов, дающих право на проживание в общежитиях. Большинство же либо игнорируют эти требования, либо приносят неполные комплекты. При этом в КГУ напоминают: согласно нормативным актам, в общежитиях могут проживать только студенты и действующие сотрудники вуза. Как же в общежитиях оказалось столько людей, не имеющих отношения к вузу? Этот вопрос — наследие прежнего руководства КГСХА. Передача зданий на баланс муниципалитета или региона выглядит как изящный способ «сбросить» проблемные общежития вместе с людьми. Однако ни в Кетовском округе, ни в областном правительстве пока нет юридических оснований принять на себя это наследие. В КГУ заверяют, что не собираются выселять тех, кто докажет свое право на проживание. Более того, с 10 ноября вуз запускает еженедельные встречи с жителями для разбора каждой конкретной ситуации. Они будут проводиться по четвергам в главном корпусе КГСХА.