Челябинцам объявили об отмене и переносе рейсов до Сочи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске отменили рейс в Сочи, запланированный на дневное время на воскресенье, 2 ноября. Еще один вылет в город-курорт перенесли почти на пять часов. Соответствующая информация находится на онлайн-табло международного аэропорта Челябинска «Курчатов».

«Челябинск-Сочи, U6 620. Рейс авиакомпании Ural Airlines, запланированный на 2 ноября в 13:45, отменен», сообщается на онлайн-табло воздушной гавани. Еще один вылет из Челябинска до Сочи перевозчика «Победа», DP 324, перенесен почти на пять часов — с 19:10 на 00:00.

Также на интернет-табло аэропорта «Курчатов» объявлено о задержке рейса из Сочи до Челябинска. Вместо 18:10 он должен прибыть из города-курорта в областную столицу в 23:25. Другие рейсы осуществляют перелеты 2 ноября по расписанию.

Продолжение после рекламы

Как сообщало URA.RU ранее, по состоянию на утро 2 ноября 2025 года ситуация с авиарейсами в российских аэропортах остается сложной. Десятки внутренних и международных рейсов задерживаются или отменены из-за введенных временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Во многих аэропортах страны действуют ограничения, необходимые для обеспечения безопасности полетов.

Один рейс из Челябинска до Сочи отменен, еще один - задерживается Фото: скрин сайта аэропорта «Курчатов»; https://cekport.ru/passengers/information/timetable/