Челябинцев предупредили о приближении снежного шторма

02 ноября 2025 в 11:40
Автомобилистов предупредили о недопущении использования летней резины

Автомобилистов предупредили о недопущении использования летней резины

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителей Челябинской области предупредили о приближении снежного шторма с сильными осадками и гололедицей. Личный состав региональной Госавтоинспекции переведен на усиленный режим работы и готов оказать помощь автомобилистам в любой момент. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.

«В отдельных районах области прогнозируются сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами гололедные явления, налипание мокрого снега на провода, в горах — гололедица», — говорится в сообщении Госавтоинспекции. В ведомстве призвали водителей скорректировать планы поездок с учетом погодных условий.

Автомобилистам, которые еще не сменили летние шины на зимние, а также водителям с малым опытом вождения рекомендовали отказаться от поездок в ближайшие дни. Пешеходам посоветовали использовать световозвращающие элементы в темное время суток и переходить дорогу только по пешеходным переходам. При возникновении внештатном ситуации за помощью можно обратиться к ближайшему экипажу ДПС или позвонить в единую диспетчерскую службу по телефону 112. 

Как ранее сообщили в Миндортрансе региона, проведена обработка дорог противогoлоледными материалами. Минувшей ночью снег активно шел на федеральной трассе М-5 «Урал» в горнозаводской части Челябинской области.

