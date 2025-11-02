В Тюмени выпал первый снег. Фото
02 ноября 2025 в 11:44
Снег выпал в ночь на 2 ноября
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Тюмени минувшей ночью выпал первый в этом сезоне снег. Завораживающими кадрами в соцсети делятся местные жители.
«Фото долгожданного снега делятся тюменцы. Минувшей ночью город замело», — передает telegram-канал «Новости Тюмени и Области».
Снег выпал и в области. Кадрами поделились и жители Тобольска.
1/5
Снегом засыпало Тюмень 2 ноября
Подписаться
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал