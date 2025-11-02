Логотип РИА URA.RU
В Тюмени выпал первый снег. Фото

02 ноября 2025 в 11:44
Снег выпал в ночь на 2 ноября

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени минувшей ночью выпал первый в этом сезоне снег. Завораживающими кадрами в соцсети делятся местные жители.

«Фото долгожданного снега делятся тюменцы. Минувшей ночью город замело», — передает telegram-канал «Новости Тюмени и Области».

Снег выпал и в области. Кадрами поделились и жители Тобольска.

1/5

Снегом засыпало Тюмень 2 ноября

Фото: telegram-канал «Паблик Тюмень»

