Вечер памяти худрука филармонии Сергея Потапова пройдет в Кургане
Вечер памяти состоится в Кургане
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане состоится мероприятие, посвященное памяти художественного руководителя Курганской областной филармонии Сергея Потапова. Об этом рассказали представители филармонии.
«Вечер памяти Сергея Потапова пройдет в Камерном зале филармонии 28 ноября в 18:00», — сообщается в паблике «Курганская филармония» во «ВКонтакте». Он более 30 лет руководил учреждением культуры.
Потапов родился в маленьком городке Мензелинск Татарской АССР и после окончания Казанской государственной консерватории в 1978 году переехал в Курган, где с 1993 года возглавлял филармонию. Под его руководством филармония стала центром музыкальной культуры региона, где ежегодно выступают исполнители мирового уровня. Сергей Сергеевич инициировал создание театра оперной антрепризы в 1996 году и организовал Всероссийский музыкальный фестиваль имени Шостаковича с 2001 года. Потапов был уважаем за свою образованность и интеллигентность. Он ценил талантливых людей и дорожил дружбой. Умер 28 ноября 2024 года после тяжелой болезни на 75-м году жизни. Его уход стал невосполнимой потерей для культурной жизни Кургана, закрыв важную страницу в истории филармонии и музыкальной культуры региона.
