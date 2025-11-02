Вечер памяти худрука филармонии Сергея Потапова пройдет в Кургане

Потапов родился в маленьком городке Мензелинск Татарской АССР и после окончания Казанской государственной консерватории в 1978 году переехал в Курган, где с 1993 года возглавлял филармонию. Под его руководством филармония стала центром музыкальной культуры региона, где ежегодно выступают исполнители мирового уровня. Сергей Сергеевич инициировал создание театра оперной антрепризы в 1996 году и организовал Всероссийский музыкальный фестиваль имени Шостаковича с 2001 года. Потапов был уважаем за свою образованность и интеллигентность. Он ценил талантливых людей и дорожил дружбой. Умер 28 ноября 2024 года после тяжелой болезни на 75-м году жизни. Его уход стал невосполнимой потерей для культурной жизни Кургана, закрыв важную страницу в истории филармонии и музыкальной культуры региона.