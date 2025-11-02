Захарова: Запад подталкивает Киев к новым кровавым преступлениям
По словам Захаровой, в 2024 из-за ВСУ погибли как минимум шесть российских журналистов
Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU
Запад подталкивает Украину к новым преступлениям из-за безнаказанности убийств и терактов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
«Возомнивший себя „избранным“ и неподсудным Запад позволяет своим марионеткам в Киеве все больше, попустительствуя их террористической деятельности. Безнаказанность за убийства и теракты против журналистов подталкивает киевский режим, покрываемый зарубежными кураторами, к совершению все новых кровавых преступлений», — цитируют в пресс-службе ведомства Захарову.
Дипломат подчеркнула, что Россия в очередной раз подтверждает свою решимость отставить права российских журналистов за рубежом. Она добавила, что государство готово добиваться «справедливого возмездия для виновных в преступлениях против отечественных журналистов».
В марте в Белгородской области во время попытки прорыва украинских вооруженных сил погибла 35-летняя журналистка Анна Прокофьева. Она выполняла редакционное задание, но ее машина подорвалась на мине противника. В октябре в результате атаки украинского беспилотника на запорожском направлении погиб военкор РИА Новости Иван Зуев. Трагедия произошла во время выполнения редакционного задания. В этом же инциденте серьезное ранение получил его коллега, журналист Юрий Войткевич.
