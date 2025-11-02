Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

В Свердловской области на тонком льду погибло 42 человека

02 ноября 2025 в 13:02
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Из-за тонкого льда погибло 42 человека

Из-за тонкого льда погибло 42 человека

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Свердловской области в 2025 году погибло 42 человека, среди которых семь детей, из-за инцидентов на тонком льду. Об этом соощили в региональном ГУ МЧС.

«С начала 2025 года на непрочном льду произошло 51 происшествие, в результате которых погибли 42 человека, включая 7 детей. Каждая из этих трагедий могла быть предотвращена», — написали в своем telegram-канале спасатели. Они подчеркивают, что даже самый плотный на вид лед в начале зимы может быть смертельно опасным. 

Со 2 ноября в области началась профилактическая акция «Тонкий лед». Спасатели выходят на берега водоемов, чтобы предупредить жителей об опасности выхода на непрочный лед в начале зимнего сезона.

Продолжение после рекламы

Особую осторожность необходимо соблюдать в местах с течением, родниками и впадением ручьев — там лед тоньше. Спасатели категорически запрещают проверять прочность льда ударом ноги и выходить на замерзшие водоемы в состоянии алкогольного опьянения. Дети должны находиться на льду только под присмотром взрослых. Если человек провалился под лед, очевидцам следует подать пострадавшему длинный предмет — палку, веревку или шарф — и немедленно позвонить в службу спасения по номеру 112, напоминают в ведомстве.12!

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал