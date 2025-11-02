В Свердловской области на тонком льду погибло 42 человека

Из-за тонкого льда погибло 42 человека Фото: Илья Московец © URA.RU

В Свердловской области в 2025 году погибло 42 человека, среди которых семь детей, из-за инцидентов на тонком льду. Об этом соощили в региональном ГУ МЧС.

«С начала 2025 года на непрочном льду произошло 51 происшествие, в результате которых погибли 42 человека, включая 7 детей. Каждая из этих трагедий могла быть предотвращена», — написали в своем telegram-канале спасатели. Они подчеркивают, что даже самый плотный на вид лед в начале зимы может быть смертельно опасным.

Со 2 ноября в области началась профилактическая акция «Тонкий лед». Спасатели выходят на берега водоемов, чтобы предупредить жителей об опасности выхода на непрочный лед в начале зимнего сезона.

