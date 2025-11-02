Во время оживленной беседы на похоронах Трамп позвал Обаму сыграть в гольф
Трамп во время во время оживленной беседы с Обамой позвал его сыграть в гольф
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Президент США Дональд Трамп предложил бывшему главе государства Бараку Обаме сыграть в гольф во время неожиданной беседы на похоронах 39-го президента страны Джимми Картера в январе. Об этом сообщает журналист ABC News Джонатан Карл в своей книге «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку».
«Журналистам удалось заснять, как два политика оживленно общались, сидя рядом перед началом панихиды. Разговор проходил в непринужденной атмосфере — Трамп и Обама активно жестикулировали и улыбались», — говорится в книге Карла. Отмечается, что этой партии в гольф так и не суждено было состояться.
В сообщении также уточняется, что спустя несколько месяцев Трамп выдвинул в адрес Обамы серию бездоказательных обвинений, в том числе публично обвинил его в госизмене. В своей работе журналист приводит и другой пример двойственности поведения Трампа. В ноябре 2024 года демократ Джо Байден принял избранного президента в Белом доме, их двухчасовая беседа прошла в миролюбивом ключе. По словам присутствовавшего на встрече источника, Трамп тогда философски заметил, что политика проявляет в человеке все самое дурное. Он заявил, что они были бы великолепными друзьями, если бы не политика.
