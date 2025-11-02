Только один иностранец получил разрешение на проживание в Челябинской области
Иностранцам массово отказывают в разрешении на временное проживание в регионе
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Челябинской области одобрили только одну из десяти заявок иностранцев на получение разрешения на временное проживание в регионе. Соответствующее решение 1 октября приняла комиссия Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области. Об этом говорится в telegram-канале ведомства.
«Из десяти заявок, поданных иностранцами, а также лицами без гражданства, комиссией принято положительное решение в отношении одного претендента», — уточняется в сообщении ведомства. С начала 2025 года полицейские рассмотрели 137 заявок-анкет на получение квоты для временного проживания. По результатам проверок было выделено 13 квот, при этом 12 из них остаются невостребованными.
Ранее Правительство РФ установило для Челябинской области квоту на 2026 год для иностранных граждан и лиц без гражданства в объеме 25 разрешений. Аналогичное количество предусмотрено и в текущем году. В целом по стране квота была сокращена в 1,4 раза — с 5,5 тысячи до 3,8 тысячи разрешений.
