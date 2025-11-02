Только один иностранец получил разрешение на проживание в Челябинской области

Иностранцам массово отказывают в разрешении на временное проживание в регионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области одобрили только одну из десяти заявок иностранцев на получение разрешения на временное проживание в регионе. Соответствующее решение 1 октября приняла комиссия Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области. Об этом говорится в telegram-канале ведомства.

«Из десяти заявок, поданных иностранцами, а также лицами без гражданства, комиссией принято положительное решение в отношении одного претендента», — уточняется в сообщении ведомства. С начала 2025 года полицейские рассмотрели 137 заявок-анкет на получение квоты для временного проживания. По результатам проверок было выделено 13 квот, при этом 12 из них остаются невостребованными.