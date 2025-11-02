Россиянин попал в ДТП в Таиланде, но ему не могут сделать операцию
В аварию мужчина попал в первый день своего отпуска
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Россиянин попал в серьезную аварию в Таиланде, но операцию ему провести не могут — у родственников нет на это денег. Эвакуировать в Россию мужчину опасно из-за его состояния, пишут в соцсетях.
Ксения и Аркадий 28 октября прилетели в провинцию Краби, однако в первый же день они попали на мопеде в аварию с участием машины. «Девушка не пострадала, а вот мужчина получил серьезные травмы: в местной больнице у него диагностировали перелом ребер, травму ноги, пневмоторакс и аневризму грудной аорты», — пишет telegram-канал SHOT.
Доставить бортом в Россию не могут из-за риска разрыва аневризмы от перепада давления. По данным канала, тайские врачи требуют за операцию три миллиона рублей. По словам Ксении, в консульстве им якобы не смогли помочь.
