Россиянин попал в ДТП в Таиланде, но ему не могут сделать операцию

Россиянин попал в серьезную аварию в Таиланде, но операцию ему провести не могут — у родственников нет на это денег. Эвакуировать в Россию мужчину опасно из-за его состояния, пишут в соцсетях.

Ксения и Аркадий 28 октября прилетели в провинцию Краби, однако в первый же день они попали на мопеде в аварию с участием машины. «Девушка не пострадала, а вот мужчина получил серьезные травмы: в местной больнице у него диагностировали перелом ребер, травму ноги, пневмоторакс и аневризму грудной аорты», — пишет telegram-канал SHOT.