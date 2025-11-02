Экс-глава Ямала показал свой музей под Тюменью бывшим советским партийцам. Фото
Среди гостей мероприятия - олигарх Шевчик и экс-мэр Тюмени Киричук
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Первый губернатор ЯНАО Юрий Неелов пригласил в свой музей комсомола под Тюменью бывших советских партийных работников. О событии сообщил в соцсети председатель Тюменской областной Думы Фуат Сайфитдинов, который также присутствовал на мероприятии.
Музей комсомола открылся в 40 минутах от Тюмени
«Первый и единственный за Уралом музей комсомола, музей молодости, оптимизма и неугасаемой энергии открылся под Тюменью. Его создатель и вдохновитель — Юрий Васильевич Неелов, председатель Союза почетных граждан Тюменской области, первый губернатор Ямала», — поделился политик в своем telegram-канале.
Особое место занимает экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне. Посмотреть на советские парты, дисковые телефоны, бюсты, знамена и технику приехали экс-мэр Тюмени Киричук, сам Сайфитдинов, бывший тюменский вице-губернатор Сарычев, бывший замгубернатора ЯНАО Мажаров, олигарх Шевчик. Все они также являются бывшими советскими партработниками.
