В Туапсе поврежден порт после атаки ВСУ
02 ноября 2025 в 13:36
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Туапсинском округе из-за атаки ВСУ повреждена инфраструктура и порт. В зданиях повреждены окна. Предварительно, пострадавших нет. На месте работают специальные службы. Об этом сообщает глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко.
